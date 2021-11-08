Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'te iki aracın kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'te iki aracın kafaya kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten Söğüt ilçesine seyir halinde olan Furkan M. yönetimindeki yabancı plakalı kargo dağıtım aracı, ilçe girişine geldiği esnada karşı yönden gelen Hüseyin Akalın (75) idaresindeki 67 ZN 448 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Halise Akalın (72) olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen karı kocanın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Diğer sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, ölen karı kocanın Küre köyüne yolculuk yaptıkları öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü

Eskişehir'de feci kaza: 1 ölü

 Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi

Otomobil tırın dorsesine çarptı! Karı-koca feci şekilde can verdi

 Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya fırladığı kaza kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title