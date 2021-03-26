Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in fotoğrafının yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişler, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaldırıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.