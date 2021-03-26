Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı
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Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS - Haberler | Güncel

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in fotoğrafının yer aldığı İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili afişler, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kaldırıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Soylu, "Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediye Başkanlığı, Başkan Semih Şahin'in fotoğrafının yer aldığı 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' başlıklı afişleri kentin farklı noktalarındaki bilbord'lara yerleştirdi.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI, SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılırken, yapılan suç duyurusu üzerine Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Savcılık soruşturma başlatarak, afişlerin kaldırılması talimatı verdi. Afişler, dün gece yarısı polis ekiplerince toplanarak, kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılan afişler kaldırıldı

GÖZLER BAŞKAN ŞAHİN'DE

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma başlatılan afişler kaldırıldı

BAKAN SOYLU ÇOK KIZDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır. Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı
Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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