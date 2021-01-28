Bilecik'teki Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ihtişamını koruyor
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Bilecik'teki Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ihtişamını koruyor

28.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:01
Bilecik'teki Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ihtişamını koruyor

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te bulunan ve dönemin önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'te bulunan ve dönemin önemli ticaret yolları üzerinde yer alan Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı, mimarisiyle dikkat çekiyor.

Vezirhan Beldesinde, 3 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve tarihte ticaretin merkezi olarak bilinen kervansaray, taş işçiliği ve süslemeleriyle beğeni topluyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan, AA muhabirine, kervansarayı Osmanlı Devleti sadrazamlarından Köprülü Mehmet Paşa'nın yaptırdığını söyledi.

Anadolu'da birçok geçiş güzergahında kervansaray yer aldığını vurgulayan Arıkan, şöyle konuştu:

"Burası İstanbul'dan gelip Anadolu'ya doğru uzanan ticaret ve Hac yolunun en önemli noktalarından bir tanesi. Vezirhan beldesine adını veren Köprülü Mehmet Paşa kervansarayı, burası tarihi yolu kullananlar için bir mola alanı. Bu kervansarayların o dönemde önemi çok büyüktü. Bunlar aynı zamanda ticaret yolunun güvenliğini sağladıkları gibi kervanların konaklayabileceği mekanları da oluştururlardı."

Kervansarayın kale gibi tüccarları ve mallarını koruduğunu aktaran Arıkan, "Bilecik, İstanbul'dan Anadolu'ya doğru devam eden hem dini nitelik taşıyan Hac yolunun hem de ekonomik anlam ifade eden ticaret yolunun önemli geçiş noktalarından bir tanesidir." diye konuştu.

Arıkan, yapıya benzer, aynı güzergahta 12 kervansarayın bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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