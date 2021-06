Bilecik'teki Halk Eğitim Merkezlerinde 46 bin 991 kursiyere eğitim verildi

Bilecik il ve ilçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında 2 bin 253 kursta 46 bin 991 kursiyere eğitim vererek ülke genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2. sırada yer aldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Belediye Başkan Yardımcı Özgür Algın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Hayat Boyu Öğrenme" Haftası etkinlikleri kapsamında usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları çalışmalarının bulunduğu serginin açılışına katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şentürk, kursiyerlerin el becerilerini geliştirdiklerini ve birbirinden güzel eserler ortaya çıkarttıklarını ifade ederek, "Kursiyerlerimiz kısa zamanda kurslarda el sanatını öğrenmenin yanında dostluğu, paylaşmayı ve sosyal ilişkilerini geliştirmiş oluyorlar. Bunun yanında kültürel değerlerimizi tekrar gün ışığına çıkartarak, kültürümüze sahip çıkıyorlar. Kursiyerlerimizi tebrik ediyorum, birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmışlar." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili İsmail Aslan da kursiyerlerin var olan yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlamanın yanında ruhsal olarak kendilerini ifade edebilecekleri öğrenme faaliyetleri düzenlediklerini belirterek, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle ve özel sektör teşebbüslerimizle koordineli faaliyetler yürüterek, her yerde ve her yaşta öğrenme faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri olarak 2019-2020 yılında 2 bin 253 kurs açarak 46 bin 991 kursiyere eğitim vererek, ülke genelinde en çok kurs faaliyeti yapan il sıralamasında 2. sırada yer aldık. 2020-2021 yılında ise, il genelinde bin 336 farklı alanda kurslar açılarak, 23 bin 592 kursiyere hizmet verildi. 7'den 70'e her yerde, her yaşta eğitim ve öğretim faaliyetleri il genelinde farklı kurs programlarıyla devam etmektedir." diye konuştu.

Halk oyunları ve gitar kursu öğrencilerinin gösterisinin ardından Vali Şentürk ve beraberindekiler sergiyi gezerek usta öğretici ve kursiyerlerden bilgi aldı.

