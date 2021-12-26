Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinden öğrencilere destek

BİLECİK (AA) - Bilecik Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğince, dezavantajlı bireylere ve öğrencilere burs için etkinlik düzenlendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, katılımcıların Burdur davul zurna ekibi tarafından karşılandığı etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, derneğin Bilecik'te farklı mesleklerden 85 üyesinin bulunduğunu, Bilecik ile Teke Yöresi arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden 128 bin lira tutarında hibe desteğiyle "Lavanta Kokulu Teke Yöresi" adlı projeyi gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Dernek üyelerinden oluşan halk oyunları ekibimiz hem Teke Yöresi hem de Bilecik halk oyunlarını en iyi şekilde öğrenmek için çalışmalarına devam etmektedir. Derneğimizin yürüttüğü tüm projeler ve faaliyetlerin amacı derneğimizi tanıtmak, kültürümüzü yaşatmak olduğu kadar aynı zamanda elde edilecek gelirlerden dezavantajlı bireylere ve özellikle öğrencilerimize burs vererek maddi destek sağlamaktır."

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eşi Serpil Şahin, AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve dernek üyeleri ile hayırsever kadınların katıldığı etkinlikte, çekilişler yapıldı ve halk oyunları gösterisi sunuldu.