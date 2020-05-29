Bilecik'te yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra cuma namazı kıldı
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Bilecik'te yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra cuma namazı kıldı

Bilecik'te yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra cuma namazı kıldı Kapalı pazar bu defa cemaate ev sahipliği yaptı Cemaatin ön sırasında saf tutan Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

29.05.2020 20:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:44

Bilecik'te yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra cuma namazı kıldı

Kapalı pazar bu defa cemaate ev sahipliği yaptı

Cemaatin ön sırasında saf tutan Bilecik Valisi Bilal Şentürk;

"Bugün uzun bir aradan sonra camide cemaat ile kavuştuk"

BİLECİK - Bilecik'te her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar bu kes pazarcılara değil cemaate ev sahipliği yaptı. Yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra burada cuma namazı kıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Bilecik'te her hafta pazartesi günü kurulan kapalı pazar bu kes pazarcılara değil cemaate ev sahipliği yaptı. Kapalı pazar alanına gelen vatandaşın ateşi ölçülürken, dezenfektan sıkıldı. Maske de dağıtılan cemaat evlerinden getirdikleri seccadeleri sosyal mesafe kuralına uyarak yerlere serdi. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun eşliğinde önce Bilecik Valisi Bilal Şentürk arkasında binlerce kişi cuma namazını kıldı.

"Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımız haklarını helal etsinler"

Cuma namazı çıkışı çok mutlu olduklarını anlatan cemaatten Mehmet Ali Keskin, "Cuma namazını kıldık. Allah'a şükürler olsun, Bugünleri nasip ettiği için. Bu arada ayriyeten Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımız haklarını helal etsinler. Hakikatten çok güzel bir ortamı idare ettiler. Bu durumlara getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum Bilecik'ten. Bu duruma getirdiği için şükürler olsun, Allah'ta bugün uzun bir aradan sonra namaz kılmayı nasip ettiği" dedi.

"İstanbul'un fethinin olduğu bir günde cami ve cemaat ile buluşmak Allah nasip etti"

Diğer bir cemaat Lüftü Akyüz ise, "Dünya'ya ve ülkemize Allah şifa versin geçmiş olsun. Bu mübarek günde İstanbul'un fethinin olduğu bir günde cami ve cemaat ile buluşmak Allah nasip etti. Allah'a şükürler olsun, Allah milletimize zeval vermesin inşallah" dedi.

"Bugün uzun bir aradan sonra camide cemaat ile kavuştuk"

Cemaatler birlikte cuma namazı kılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk ise, "Bugün uzun bir aradan sonra camide cemaat ile kavuştuk. Bundan sonra öğle ve ikindi namazlarımız camilerde kılınabilecek. Cuma namazlarımız her zaman bu şekilde camide kılınabilecek. Bunun için müftülüğümüzle ilgili birimlerimizle ortak alınan tedbirlerle mesafe şartını gözeterek maske kullanımı yaparak ve süreci derli toplu tutarak yani toplu bir alanda bulunma süresini de mümkün mertebe kısaltarak bu süreci götüreceğiz. Tekrar kazasız belasız bundan sonra inşallah daha az etkilenerek bu süreci yönetmeyi diliyorum" dedi.

Bilecik'te yüzlerce kişi aynı anda 76 gün sonra cuma namazı kıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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