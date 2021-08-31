Bilecik'te yunus timleri şüphelilere göz açtırmayacak

Bilecik'te göreve başlayan motosikletli yunus timleri başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde görev alacak.

Bilecik'te göreve başlayan motosikletli yunus timleri başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde görev alacak.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine bağlı yunus timleri göreve başladı. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle göreve başlayan ekip, okunan dualar ve alkışlar eşliğinde devriye görevine çıktı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, motosikletli polis timleri temel eğitim kursunu başarıyla tamamlayarak göreve başladığını belirterek, time görevlerinde başarılar diledi.

Kaymakam Hasan Yaman ise tim hakkında İl Müdürü Namal'dan bilgi aldı. Yaman, yunus timlerinin başta asayiş olmak üzere suçların önlenmesi, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, aranan ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alacakları söyledi.

Düzenlenen törene Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı M.Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Cevdet Candan, emniyet mensupları ve davetliler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı