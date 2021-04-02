Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'
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Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'

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Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'

Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı.

Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede 'Dinamik Denetim Modeli' projesi 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında denetim yapıldı. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş yerlerini Kaymakam Hasan Yaman ve Vali Yardımcısı Rahmi Köse ile birlikte ziyaret eden Vali Bilal Şentürk vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konularında daha duyarlı olmaya davet etti.

Denetim sonrası kısa bir değerlendirme yapan Vali Bilal Şentürk, "Korona virüsle mücadelede, uyarmaya, bilgilendirmeye ve denetlemeye devam ediyoruz.Covid-19 vakalarının artış gösterdiği son günlerde tedbirlere titizlikle uymak, sağlığımız için son derece önemlidir" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'
Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'
Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'
Bilecik'te 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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