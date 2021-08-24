Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
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Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama

Bilecik'te uyuşturucu operasyonuna 7 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 38.39 gram metamfetamin, 2.42 gram esrar, 0.37 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 73 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 35 adet tüfek kartuşu ile 4 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan düzenek ele geçirdi. Operasyonda R.B., N.Ç., O.K., C.Ö., S.Z., D.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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