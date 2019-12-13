Bilecik'te UNESCO sürecinde ilk adım atılırken solan boş kaldı

13.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:33

Bilecik Valiliği, Şeyh Edebali Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından 'Bilecik ilimizin tarihi ve kültürel mirasları için UNESCO süreci" paneli düzenlenirken, salonun boş kalması gözlerden kaçmadı.



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen panelde bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'i sadece birkaç akademisyenin bilmemesi gerektiğine değindi. Şentürk, "Bilecik, Anadolu'yu devletleştirerek vatan haline getirmemizde etkili rol oynayan bu coğrafyada. Bu ilin güzelliklerini sadece bizim bilmemiz yetmiyor. Bizim bilmemiz ve gelecek nesle aktarmamız gerekiyor. Bilecik'i sadece birkaç akademisyen bilirse yetmez. Şeyh Edebali 'Geçmişini bil ki geleceğini de ona göre bilesin' ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyor. Bu felsefenin temeli bu topraklarda atıldıysa bunu bizim özümsememiz lazım. Dünyaya da bunu anlatmamız ve tanıtmamız lazım. UNESCO, dünya çapında önemli bir kuruluş. Önemli bir kitle bu oluşumu takip ediyor. 738 yıldır Ertuğrul Gaziyi Anma ve Yörük Şenliklerini düzenliyoruz. Anadolu'nun her noktasından katılımın olduğu bir etkinlikten bahsediyoruz. Bu katılım bakımından da UNESCO'nun tescili açısından tarihi ve kültürel özellikleri itibarıyla, kesintiye uğramayan süreci ile önem arz ediyor. Bilecik, bir medeniyetin inşasında rol oynamış, baş mimarların olduğu yer. 'Bilecik'in tarihi ve kültürel değerlerini dünya ölçeğine taşıyabilmek adına neler yapabiliriz' sorusunun cevabını birlikte bulacağız" dedi.



UNESCO'nun faaliyetleri hakkında sunum yapan UNESCO Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, "Mirasın geleceğe aktarılması için çalışmalara destek olacağız. 738 yıllık mirastan söz ediyorsak, bu mirasın başlangıcından bugüne nasıl geldiğinin bir dosyada bize anlatılmasını istiyoruz. Bunun tam adının ne olduğunu, ilin bilimsel ve STK'ları anlaşıp 'Şu isimle var olmak istiyoruz' demelidir. Burada doğru olan halkın kabulüdür" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından yapılan sunumlarla panel sona erdi.



Panele Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, UNESCO Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu SOKÜM İhtisas Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Muhtar Kutlu, UNESCO SOKÜM Komite Üyesi Doç. Dr. Selcan Gürçayır Teke, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Koç, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü Uzmanı Dr. Eser Çalıkuşu, Zafer Kalkınma Ajansı Uzmanları Utku Çil ve Kerem Özbey, Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya, Edebali Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş ve Söğüt Tarih Araştırma Düşünce ve Kültür Sanat Derneğinden Emrah Bekçi katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA