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Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; dün gece Gölpazarı ilçesi Reşadiye mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu caddesi Orhangazi Camii önünde meydana geldi. Emre F. yönetimindeki 11 AAF 560 plakalı otomobil, Trafo Sokak'tan ana yola çıktığı esnada Vezirhan-Gölpazarı karayolunda seyir halindeki Halit A. idaresindeki 41 GN 465 846 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüsü Emre F. ve aynı araç içinde yolcu olarak bulunan Zeliha F. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik kazası, 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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