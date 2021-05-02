Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı
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Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı

Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik-Sakarya karayolu üzerinde seyir halindeki İbrahim Şimşek (45) idaresindeki 42 ABM 474 plakalı tır Bilecik Belediye Şehirler Otobüs Terminali'ni geçince yolun sağ tarafında emniyet şeridinde park halinde olan Seçkin Yaşar'a (41) ait 06 BJE 287 plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tır sürücüleri yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran Bilecik-Sakarya karayolu araçların vinç yardımıyla çekilmesinin ardından normale döndü. - BİLECİK

Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı
Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı
Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı
Bilecik'te tır kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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