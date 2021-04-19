Bilecik'te telefonunun sesi kısılınca ulaşılamayan yaşlı kadın ekipleri alarma geçirdi

Bilecik'te bir haftadır aramalara cevap vermeyen yaşlı kadına, çilingir yardımıyla ulaşıldı.

Bilecik'te bir haftadır aramalara cevap vermeyen yaşlı kadına, çilingir yardımıyla ulaşıldı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Fatma Yılmaz'ın (77) telefon aramalarına cevap vermemesi ve kapıyı açmaması üzerine mahalle muhtarı durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

Sağlıklı olan ve ekipleri karşısında görünce şaşıran Yılmaz, bir süre sonra durumu anladı.

Kadının eski model telefonunun zil sesinin kısıldığı ve bu nedenle yaklaşık bir haftadır çağrıları görmediği belirlendi.

Evinin 3 katlı olması ve kulaklarının ağır işitmesi dolayısıyla kapıya gelenleri de duymadığını söyleyen Yılmaz, bir polis memurundan telefonunun sesini açmasını istedi.

Kısa süreliğine de olsa ekipleri harekete geçiren Fatma Yılmaz, telefonunun sesini açan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever