Bilecik'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'te sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bilecik'te sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlendi.

Emniyet Müdürlüğü ve görevli ekiplerce kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelere devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz