BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI - Haberler

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BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BİLECİK'te, seramik fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (DHA) - BİLECİK'te, seramik fabrikası işçilerinin taşındığı minibüsün şarampole devrildiği kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Söğüt ilçesinde meydana geldi. Söğüt'teki seramik fabrikasına Eskişehir'den işçi getiren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 11 AU 822 plakalı minibüs, ilçeye 4 kilometre kala kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan Melih Şen, Elif Durmaz, Murat Bayraktar, Harun Yıldız, Betül Ülger ve Mehmet Uluırmak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Bozüyük ve Söğüt'teki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI

BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI

BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI

BİLECİK'TE SERAMİK FABRİKASI İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Seramik, Söğüt, Kaza, Güncel, Haberler

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