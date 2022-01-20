Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (3)
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TUTUKLANDIBilecik'te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
SELÇUK, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDI
Bilecik'te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
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