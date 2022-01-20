Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (3) - Haberler
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Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (3)

Bilecik'te rüşvet alırken yakalanan belediye başkanı danışmanı görevden alındı (3)
Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIBilecik'te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

SELÇUK, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDI

Bilecik'te müteahhitten istediği 200 bin dolarlık rüşveti alırken suçüstü yakalanan belediye iştiraki Kayı A.Ş. Genel Müdürü ve başkan danışmanı Selçuk Erdağı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'rüşvet' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.


Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Son Dakika Haberleri

Bilecik, Selçuk, Rüşvet, Güncel, Haber

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