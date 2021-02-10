Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı
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Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı

10.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:47
Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı

BİLECİK'te, sürücüsü Recep A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla attı.

BİLECİK'te, sürücüsü Recep A.'nın kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük-Bursa Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Recep A. yönetimindeki 42 AGL 046 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Recep A. ile otomobilde bulunan Fatma A., Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis soruşturma başlattı.


Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı
Bilecik'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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