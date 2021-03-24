Bilecik'te meyve yüklü tır devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde meyve yüklü tır, sürücünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza, Bilecik'in Vezirhan Beldesin de meydana geldi. Bilecik'ten Sakarya istikametine giden meyve yüklü 57 EB 337 plakalı tır, Vezirhan Beldesin de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü yara almazken, tırdaki meyveler yola savruldu. Bölgeye sevk edilen polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri, yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Yapılan çalışma ile tır kaldırılırken, temizlik çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan