Bilecik'te kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bilecik'te ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
21.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:35
Bilecik'te ormanda çalıştığı sırada kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Nizamettin Baltacı (60), Bozüyük ilçesinin Muratdere köyü Sofular mevkisinde, kestiği ağacın altında kaldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Baltacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA