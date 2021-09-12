Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu - Haberler
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Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan ve ekiplerce arama çalışması başlatılan alzaymır hastasına ulaşıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaybolan ve ekiplerce arama çalışması başlatılan alzaymır hastasına ulaşıldı.

Düzmeşe köyünde 9 Eylül'de alzaymır hastası Fikri Özyılmaz'ın (66) ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne kayıp ihbarı yapıldı.

Özyılmaz'a ulaşılması için aynı gün başlatılan çalışmalara Bilecik ve Bursa AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA Kardeşe Vefa Derneği Bilecik Temsilciliği Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma, Osmaneli Jandarma Komutanlığı, Osmaneli Belediyesi zabıta ekipleri ve köy sakinlerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmaların 3'üncü gününde 3'e ayrılarak aramalarını sürdüren ekipler, Özyılmaz'ı Karakese mevkisindeki kendisine ait tarlada buldu.

Sağlık ekiplerince muayene edilen Özyılmaz, sedye ile ambulansa taşınarak Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi'ne götürüldü.

Özyılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te kaybolan 66 yaşındaki alzaymır hastası 3 gün sonra bulundu - Haberler
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