Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nda gezerken mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu'nda gezerken mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla İstanbul'dan Harmankaya Kanyonu'na gelen Savaş Kaan Erden (24), gezmek için kanyonun seyir terasından aşağıya doğru indi. Erden, tekrar yukarıya çıkamayınca bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil İl Durum Müdürlüğü (AFAD), Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kanyona inerek Erden'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Erden, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bilecik'te kanyonda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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