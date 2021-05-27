Bilecik'te kanser nedeniyle dudağını kaybeden hastaya doku nakli yapıldı

Bilecik'te alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden hasta için serbest doku nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

Bilecik'te alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden hasta için serbest doku nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Cem Yıldırım tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde plastik cerrahinin zorlu ameliyatlarından biri olan serbest doku naklinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

Alt dudak kanseri nedeniyle dudağının yüzde 80'ini kaybeden 85 yaşındaki Ali Çoban için kol ve bacaktan dokular alındığı belirtilen açıklamada, "Kendi damarlarıyla yüz bölgesindeki damarlara mikro cerrahi cerrahi yöntemler kullanılarak aktarıldı ve yeni bir dudak oluşturuldu." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz