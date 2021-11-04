Bilecik'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programı

BİLECİK (İHA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında Bilecik'te program düzenlendi.

"Kadının emeği, Türkiye'nin istikbali" sloganıyla Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezinde düzenlenen programa, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Genel Merkez MYK Üyeleri Havva Sibel Söylemez, Fatma Ataseven, MKYK Üyesi Mualla Varol, Bilecik İl Koordinatörü Zehra Hatipoğlu, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, kurum müdürleri ve girişimci kadınlar katıldı.

"Kadınlarımızın eğitime, iş hayatına katılmasını çok önemsiyoruz"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kadın Kolları Başkanı Haşit, "Kadınları dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Bu görüş çerçevesinde tüm kadınlarımızın eğitime, iş hayatına katılmasını çok önemsiyoruz" diyerek katılımcılara ve programın mimarı AK Parti ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'e teşekkür etti.

"Buradan çok daha cesur kararlı girişimci kadınlar içimizden çıkacak"

MYK Üyesi Ataseven, projenin kadınların istihdamının geliştirilmesine yönelik Türkiye çapında yürütüldüğüne dikkat çekerek, "İş kurma, kadın istihdamı, kadının üretime ve iş gücüne katılmasını çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir hanımefendinin talimatlarıyla kadınlara yapabilecekleri işleri göstermek için onlara öncü olabilmek için ve onları destekleyen kurumlarımız İŞ-KUR, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), KOSGEB ve Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) gibi kurumlarında bilgilendirmesi dahilinde örnek olan hanımlarla buluşturmak için Bilecik'teyiz. Devlet desteği fonuyla kendi işini kurmuş kadınlarımız aramızda bulunuyor. İnşallah buradan çok daha cesur kararlı girişimci kadınlar içimizden çıkacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlikte kürsüye çıkan girişimci kadınlar başarı hikayelerini anlatmasıyla program sona erdi. - BİLECİK