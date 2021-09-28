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Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

İtfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftasını kutlayan Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Gürses, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. İtfaiye çalışanlarının yerel yönetimdeki yeri ve önemine dikkat çeken Başkan Şahin, "Belediyemizin temel birimlerinden ve birçok alanda fedakarca çalışan itfaiye çalışanlarımızı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 7 gün 24 saat esasına göre şehrimiz ve insanımıza hizmet eden her bir itfaiye çalışanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güveni ve sağlığı anlamında kaliteli hizmet vermek amacıyla ekip ve ekipmanlarımızı devamlı geliştiriyor ve büyütüyoruz. Tüm çalışanlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyor, yöneticiler olarak her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürlüğü çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Gürses'e teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı

Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı

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Haber: Bilecik'te İtfaiyecilik Haftası kutlandı - Haberler
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