Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü
Haberler » 3. Sayfa » Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü - Haberler

Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü

Bilecik'te 2'nci katta bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

25.12.2019 09:29 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:34
Bilecik'te ikinci kattan düşen kadın öldü

'te 2'nci katta bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Beldesi Mehmet Paşa Mahallesi'nde yaşayan Fatma Güleç (57), henüz bilinmeyen bir nedenle 2'nci kattaki evinin balkonundan düştü. Kadının düştüğünü gören komşuları 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma Güleç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Güleç'in cesedi Bilecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler