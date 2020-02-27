Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

27.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:32
Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı

'te hafif ticari araçla bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mükerrem Topal (33) idaresindeki 11 AU 831 plakalı hafif ticari araç, Stadyum Sokağı'nda Samir Bayramov'un (21) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Bayramov, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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