Bilecik'te Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 7 Yaralı

Bilecik'te hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



İbrahim Çelik (36) yönetimindeki 43 AG 431 plakalı hafif ticari araç, Bilecik-Bozüyük karayolundaki TOKİ Kavşağı'nda bariyerlere çarptı.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Cemile (36) ve Saliha Çelik (8), Emine (31), Zeynep Rana (5) ve Talha Öner (2) ile Nimeti Özoytaş (57), 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.