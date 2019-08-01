Bilecik'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik'ten hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek kafile dualarla uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanında İl Müftülüğü tarafından organize edilen uğurlama törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Müftüsü Necati Akkuş, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Burada konuşan Bilal Şentürk, hacı adaylarının mukaddes bir yolculuğa çıktığını ve orada yalnız olmayacaklarını belirterek, kutsal toprakların Müslümanların kardeşliğini en güzel şekilde yaşayabileceği yer olduğunu söyledi.

Yolculuğun yalnız bir yolculuk ve yalnız bir sefer olmadığını belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Mahşerin bir provasını yapacağınız çok mukaddes bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlam yolculuğunuzu kolay kılsın inşallah. Mümkün mertebe özellikle Kabe'ye gidin oturun, otelde oturmayın. Siz bir kafilesiniz. Birbirinize yardımcı olunuz. Hac bir sabır işi. Mevlam sabrınızı geniş eylesin, haccınızı ve dualarınızı kabul eylesin. Allah kolaylıklar versin. Herkese her fırsatta dua ederek haccınızı zenginleştirin inşallah."

Belediye Başkan Yardımcısı Gürses de güzel bir yolculuğa çıktıklarını anımsatarak, "Çıktığınız bu kutsal yolculuk hayırlı ve bereketli yolculuk. Cenab-ı Allah yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul etsin. Gittiğiniz kutsal mekanlarda bizlere de dua edin, Peygamber Efendimize selamlarımızı götürün." diye konuştu.

İl Müftüsü Akkuş da bu zamana kadar çok yolculuk yaptıklarını ve misafirliklerde bulunduklarını ama bu yolculuğun Hak'ka doğru olan bir yolculuk olduğunu ifade etti.

Bu yolculuğun kainatın kalbine yapıldığını vurgulayan Akkuş, "Mukaddes bir beldeye gidiyorsunuz. Attığınız adımlarda Peygamber Efendimizin izlerini bulacaksınız. Bu yolculuğun hayatınızın son yolculuğu olduğunun şuuru içerisinde olmanızı ümit ediyorum." dedi.

Yapılan duaların ardından hacı adayları ilahiler eşliğinde yolcu edildi.

Kaynak: AA