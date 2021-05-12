Bilecik'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu
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Bilecik'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu

Bilecik'te gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 kişi hastaneye başvurdu
Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 2'i çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 2'i çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden aile, akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Aile bireylerinden B.E. (36), L.E. (35), E.E. (13), S.İ.E. (15) ile Y.Ö. (62) gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine müracaat etti.

İlk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilen 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur

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