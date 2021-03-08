Bilecik'te evden hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı
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Bilecik'te evden hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

08.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:52
Bilecik'te evden hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden çok miktarda bilgisayar malzemesi ve kabloların çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu zanlılar M.F.B. ile Y.T, saklandıkları evde gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda bulunan malzeme ve kablolar ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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