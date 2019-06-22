Bilecik'te ev yangını
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çıkan yangında, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, Faik Memiş, yaşadığı tek katlı evde benzin kullanarak sobayı yakmak istedi. Benzinin alev alması sonucu evde yangın çıktı.
Pazaryeri itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Kollarından yaralanan Memiş, 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine, oradan da Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.
Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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