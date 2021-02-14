Bilecik'te Elmabahçe köyüne koronavirüs karantinası
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Bilecik'te Elmabahçe köyüne koronavirüs karantinası

14.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 14.02.2021 23:47
Bilecik'te Elmabahçe köyüne koronavirüs karantinası

BİLECİK'in 110 nüfuslu Elmabahçe köyü artan koronavirüs vakalarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla süresiz karantinaya alındı.

BİLECİK'in 110 nüfuslu Elmabahçe köyü artan koronavirüs vakalarının ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla süresiz karantinaya alındı. Köy giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kısıtlandı

Bilecik İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplantı. Artan koronavirüs vakalarının ardından kurul merkeze bağlı Elmabahçe köyü için karantina kararı aldı. İkinci bir karar kadar verilen karantina kararının ardından Bilecik Jandarma Komutanlığı ekipleri köy giriş-çıkışlarını kapatarak kısıtladı. Kurul kararında, şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Merkeze bağlı Elmabahçe köyünde Covid-19 vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla 15 Şubat 2021 tarihinde ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Karantinaya alınan köyde yaşayanların tüm ihtiyaçları Bilecik Valiliği koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS

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