Bilecik'te devrilen tankerin sürücüsü yaralandı
BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
BİLECİK'te yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkan tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, Bilecik- Yenişehir karayolunda meydana geldi. Seyit Yavuz'un (28) kullandığı 27 ACJ 605 plakalı tanker, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Devrilen tanker nedeniyle yol kapanırken, sürücü Yavuz yaralandı. Yavuz, ihbar üzerine gelen ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kapanan yol ise tankerin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer ELMAS