Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı

Bilecik'te ormanlık alandan kopan büyük bir kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp köy yolunu ulaşıma açtı.

Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı
30.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:10

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alandan kopan büyük kaya parçasının düştüğü yol ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kazancı, Borcak, Soğcakpınar ve Medetli köylerine giden yola, Kazancı köy kavşağı yakınında ormanlık alandan kopan büyük bir kaya parçası düştü. Kayanın düştüğü bölgede yolun bir bölümü araç trafiğe kapandı.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KALDIRILDI

Kayanın düştüğünü haber alan jandarma ekipleri olay yerine gelerek gerekli güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra vatandaşların yoldan geçişini kontrollü olarak sağladı. Jandarma ekipleri Bilecik İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp köy yolunu ulaşıma açtı.

İlçe Jandarma Komutanı Eyüp Uzun ve Orman İşletme Şefi Ersegün Alper, ormanlık alandan yola düşen kayayı parçalayan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Haberler
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Haberler
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Survivor'un Elazığ versiyonu sosyal medyada ilgi odağı oldu
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
NATO helikopteri İyon Denizi'nde düştü! Türk fırkateyni arama kurtarma çalışması başlattı
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Acun Ilıcalı Nur Yerlitaş
Spor Lionel Messi Mauricio Isla Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 12:08:09. #1.15#
title