Bilecik'te çarpışan iki tırdan birinin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Emiroğlu idaresindeki 11 EL 514 plakalı tır, Pazaryeri Kavşağı'nda Yusuf Kurt'un kullandığı 01 BOA 89 plakalı tırla çarpıştı.
Sürücülerden Kurt'un araçtan kendisini atarak kurtulmasının ardından tır alev aldı.
Yaralanan sürücü Yusuf Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun