Bilecik'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları il finalleri yapıldı
Bilecik'te din görevlileri arasında "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı.
Bilecik'te din görevlileri arasında "Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışmaları" yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği yarışma Merkez Şerifpaşa Camisi'nde gerçekleştirildi.
Komisyon başkanlığını İl Müftüsü Ali Erhun'un yaptığı yarışmaya merkez ve ilçe birincileri katıldı.
Tüm yarışmacılara ve komisyon üyelerine Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından oluşan kitap seti hediye edildi.
Yarışma sonucunda hafızlık il birinciliğini Pazaryeri Doğanlar Cami Müezzin Kayyımı İsmail Altıntaş, Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma İl Birinciliğini Merkez Hasandere Köyü Cami İmam Hatibi Dilşat Alioğlu kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz