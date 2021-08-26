Bilecik'te "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır" projesi hayata geçti

Bilecik, 'Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır' projesinin uygulayıcı şehirleri arasındaki yerini aldı.

Bilecik, 'Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır' projesinin uygulayıcı şehirleri arasındaki yerini aldı.

Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmayla "Bisikletli Ulaşım Demokratik Bir İnsan Hakkıdır" projesiyle Bilecik, uygulayıcı şehirleri arasındaki yerini aldı. Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret ederek, proje hakkında bilgi verdi. 2021 yılı Avrupa Birliği/Sivil Düşün programı tarafından fonlanan Enerji Verimliliği Çevre Koruma Derneği'nin yazdığı proje ile şehirlerdeki bisikletli ulaşımın kolaylaştırılması, motorlu araç sürücülerinin bisikletli ulaşıma saygısı ve bu ulaşım tercihinin güvenli hale getirilmesi amaçlanırken, trafiği tıkamayan, doğa dostu ve çevreci ulaşıma katkı sağlayan bisiklet kullanımının özendirilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

"Bisikletli ulaşım demokratik bir insan hakkı olmanın yanı sıra çevreci ve doğal bir ulaşım yöntemidir"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, "Bilecik Belediyesi olarak bu zamana kadar bisikletli ulaşım anlamında birçok projeyi uygulamaya koyduk. Belediye Başkanımız Semih Şahin'in de bu konuda destekleri çok oldu. Şimdi ise yerel yöneticilere bisikletli ulaşımın avantajları ve gerekliliği başta olmak üzere bu alanda yapılması gereken çalışmalar hakkında Belediye Başkanımıza bilgi verdim. Bisikletli ulaşım demokratik bir insan hakkı olmanın yanı sıra çevreci ve doğal bir ulaşım yöntemidir. Bu anlamda Bilecik ile birlikte Muğla - İzmir - Akhisar - İstanbul - Mersin - Eskişehir - Bursa - Hatay - Bartın - Kayseri ve Antalya bu projenin uygulanacağı şehirler olacak. Belediye Başkanımızın destekleri ile bu projenin en iyi şekilde uygulanması için çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bilecik Belediyesi olarak bizlere de böyle anlamlı bir projede yer verdikleri için ENVERÇEVKO Derneği yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Şahin de Yavuz'a, bisikletli ulaşım alanında yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, Bilecik Belediyesinin bu yöndeki çalışmalara gereken desteği vereceğini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı