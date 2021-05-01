Bilecik'te bazı fabrikalarda 1 Mayıs kutlandı

- Bilecik'te bazı fabrikalarda 1 Mayıs kutlandı DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Demisaş ve Accuride Weehls fabrikaları emekçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde iş yerlerinde basın açıklaması yaptılar.

- Bilecik'te bazı fabrikalarda 1 Mayıs kutlandı

BİLECİK - DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nda örgütlü Demisaş ve Accuride Weehls fabrikaları emekçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde iş yerlerinde basın açıklaması yaptılar.

Birleşik Metal İş Sendikası Bölge Temsilcisi Recai Büyükbeyhan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin yapmış olduğu basın açıklamasında, sınıfsal mücadeleye vurgu yaparak, "İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, tarihte ilk kez geçtiğimiz sene büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında kutlanamamıştı. Dünya emekçileri 'iş, gelir ve sosyal güvenlik' taleplerini pandemi koşullarında emeğin gücüyle buldukları yöntemlerle, tek ses tek yürek olarak dile getirmişlerdi. Evlerden, işyerlerinden, belirli sembolik merkezlerden yükselen irade ile dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğini dünya emekçileriyle beraber hep beraber haykırmıştık" dedi.

Konuşmaların ardından işçiler 1 Mayıs ile ilgili sloganlar atarak, günlerini kutladılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA