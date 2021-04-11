BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
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BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te avukat Halime Aynur, Bilecik Barosu 15'inci Genel Kurulu'nda 4 aday arasından 9'uncu kez baro başkanlığına seçildi.

BİLECİK'te avukat Halime Aynur, Bilecik Barosu 15'inci Genel Kurulu'nda 4 aday arasından 9'uncu kez baro başkanlığına seçildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Bilecik Barosu 15'inci Genel Kurulu'na mevcut başkan avukat Halime Aynur'un yanı sıra, Hasan Şahin, Recep Akay ve Mehmet Fazlı Güner aday oldu. Bilecik Barosu'na kayıtlı 135 avukatın oy kullandığı seçimde Halime Aynur aldığı 46 oyla 92'uncu kez baro başkanlığına seçildi. Diğer adaylardan Hasan Şahin 39, Recep Akay 26, Mehmet Fazlı Güner ise 24 oy aldı.

Bilecik Barosu olarak 15'inci genel kurulumuzu yaptık. Dokuzuncu kez aday oldum ve kazındım. Tüm Bilecik Barosu avukatları demokratik haklarını kullandıklar ve bizim aile meclisi dediğimiz en büyük genel kurulumuzu yaptık. Bilecik'e ve baromuza hayırlı olsun diyorum. Her zamanki gibi birlik beraberlik içinde baromuzu en güzel yerlere taşımak tek amacımız. Seçilen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kazanan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bana destek veren tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizim yarım kalan görevlerimiz vardı. Hizmet binamız vardı ve bu yarım kalan işlerimizi tamamlamak için aday olduk" dedi. Seçimlerin ardından 9'uncu kez baro başkanlığına seçilen Av. Halime Aynur, meslektaşlarının tebriklerini kabul etti.

BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
BİLECİK'TE HALİME AYNUR, 9'UNCU KEZ BARO BAŞKANI SEÇİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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