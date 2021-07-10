Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor
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Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor

Bilecik'te Afet Eğitim Yılı kapsamında bilgilendirmeler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı.

Bu kapsamda Bilecik'e Kaymakam adayı olarak atanan Şeyma Nur Kaygusuz, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel'i makamında ziyaret ederek, "Afet Eğitim Seferberliği" hakkında bilgi aldı. İkili bir süre sohbet ettikten sonra İl Müdürü Demirel, Kaymakam adayı Kaygusuz'a AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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