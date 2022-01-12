Bilecik'te 420 bin 43 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında il genelinde 420 bin 43 doz aşı uygulandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, müdürlüğün Kovid-19 aşı uygulamalarında hedef nüfusun 193 bin 590 kişi olduğu ve hedef nüfusun birinci doz aşısı tamamlanan kişi oranının ise yüzde 87 olduğu belirtildi.

Kentte aşısı tamamlanan kişi oranının yüzde 82 olduğu kaydedilen açıklamada, "İlimizde Sinovac ve Biontech Kovid-19 aşıları uygulanmakta olup, toplamda 420 bin 43 doz aşı yapılmıştır. Aşılama kapsamında toplu yaşam alanları olan huzurevi, cezaevi, askeriye, fabrika ve organize sanayi bölgeleri, mevsimlik tarım işçileri ve köylerde yerinde aşı uygulamaları yapılmış ve halen hatırlatma dozları yapılmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, il genelinde 54 filyasyon ekibinin bulunduğu ifade edilerek, "Bu ekiplerin 13'ü doktorlu filyasyon ekibidir. Ekiplerimiz tarafından filyasyon çalışmaları devam etmektedir. Müdürlüğümüz Çağrı Merkezi 08.30-00.00 saatleri arasında hizmet vermektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını kullanacak olan kişilerin, aşı olmamış öğretmen, okul çalışanları, üniversite öğrencileri, kurum taramaları, SGK işçilerinin PCR testlerinin ücretsiz olarak 09.00-17.00 saatlerinde Eski Bilecik Devlet Hastanesinde yapıldığı bildirildi.

7 Ocak 2022 tarihi itibariyle ilçe hastaneleri ve Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü, Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi ile Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi'nin 09.00-17.00 saatleri arasında PCR alım noktaları olarak hizmet verdiği kaydedildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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