Bilecik Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Aydemir personeli ile vedalaştı

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Selçuk Aydemir, tayini nedeniyle kentte ayrılırken personeli ile vedalaştı.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Selçuk Aydemir, tayini nedeniyle kentte ayrılırken personeli ile vedalaştı.

2016 yılından bu yana Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Müdür Vekili olarak görev yapan Selçuk Aydemir, Van'ın Erciş ilçesine terfi alarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevine atandı. Beş yıl boyunca Bilecik'te severek, başarı ile görev yaptığını, Bilecik'in her zaman gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifaden eden Aydemir, kurum personelince düzenlenen veda ve vefa yemeğinde duygu dolu anlar yaşadı. Personel tarafından yaptırılan plaket takdim edilirken, Aydemir yeni görev yerinde başarı temennisinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı