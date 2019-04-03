Bilecik Büro-Sen Şube Başkanı Akış'a 'Broşür' Gözaltısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde dağıtılan ve belediye başkanı Fatih Bakıcı hakkında aleyhinde ifadelerin yer aldığı broşürlerle ilgili başlatılan soruşturması kapsamında Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış gözaltına alındı.

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı olan Fatih Bakıcı aleyhinde ifadelerin yer aldığı broşürler dağıtılırken, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Broşürleri dağıtılmasıyla ilgili 12 şüphelinin bilgisine başvurulurken, bugün soruşturma kapsamında Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Mustafa Dalar hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ve polis ekiplerince arandığı belirtildi.

Fatih Bakıcı, partisince yeniden aday gösterilmesine rağmen seçimi CHP'li aday Mehmet Talat Bakkaloğlu kazanarak Bozüyük Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: DHA