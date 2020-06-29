Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses'den iddialara cevap Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, kentte yerel bir haber sitesinde kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşılarak, "Önemli siyasetçi FETÖ'nün ünlü yemeği maklubeyi yemiş" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, kentte yerel bir haber sitesinde kendisinin de bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşılarak, "Önemli siyasetçi FETÖ'nün ünlü yemeği maklubeyi yemiş" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bilecik Belediye Başkanlığı makam odasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürses, haberde yayınlanan fotoğrafın 2012 yılında Pelitözü Gölpark'ta aile dostlarıyla davetli oldukları bir iftar yemeğinde çekildiğini belirterek, "Misafirliğe gidildiğinde ikramda ne olursa yenilir, simit bile yenilebilir. Bu tür haberlerle şahsım bazı çevrelerce yıpratılmaya çalışılıyor. İYİ Parti ile CHP arasında yerel seçimlerde bir ittifak yapıldı ve bu ittifak da genel merkezler düzeyinde oldu. Netice itibarıyla da Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Bilecik ve Bozüyük'te başarı elde edildi. Yapılan bu güzel işler bazı kesimler tarafından baltalanmaya çalışılıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA