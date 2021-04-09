Bildiriyi imzalamayan emekli Amiral Çetin: Bana ulaşan taslakta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve altındaki tarih 6 Nisan'dı

Emekli 104 amiralin yayınladığı Montrö bildirisi kendisine de gönderilen ancak imzalamayan emekli Amiral Semih Çetin, gündem yaratan bildiriyle ilgili çok önemli iddialarda bulundu. Kendisine gönderilen taslak bildiride "Yüce Türk Milletine" ifadesinin bulunmadığını ve bildirinin altındaki tarihin 6 Nisan 2021 olarak göründüğünü söyleyen Çetin, "Bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı" dedi.

104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisini imzalamayan Semih Çetin, metne son halinin verildiği WhatsApp grubunda yaşananlara ilişkin ilginç bilgiler verdi. Çetin, "Emekli Amirallerin bulunduğu WhatsApp grubuna gönderilen son taslakta başlıkta 'Yüce Türk Milletine' ifadesi yoktu ve tarih 6 Nisan'dı fakat 4 Nisan'da basına sızdı" dedi.

"TASLAK METNİN BAŞINDA 'BASIN DUYURUSU' YAZIYORDU"

Çetin, Halk TV'de katıldığı Açıkça programında açıklamalarda bulundu. Duyuruyu okuduğunda metinde bir sorun görmediğini ancak farklı nedenlerle imza atmadığını söyleyen emekli Amiral Semih Çetin "Bana gönderilen metinde 'Yüce Türk Milletine' diye bir ifade de yoktu. Başında 'basın duyurusu' yazıyordu" diye konuştu.

Emekli Amiral Semih Çetin.

"BAZI İSİMLERİN BALYOZ SÜRECİNDEKİ VEFASIZLIKLARI NEDENİYLE İMZALAMADIM"

Çetin "Bana gönderilmesinden sonra değiştirildi mi? Kim ne amaçla değiştirdi bilmiyorum" dedi. Çetin, metni imzalamaması gerekçesini "Bildiri bana da geldi ancak bildiride ismi olan bazı kişilerin Balyoz sürecindeki vefasızlıkları nedeniyle imzalamadım" sözleriyle açıkladı.

Çetin'in açıklamaları şöyle:

Bildirinin yayımlanmasından sonra 'darbe' iddiaları ortaya çıkınca hemen WhatsApp grubundaki yazışmalara döndüm. Acaba konuyla ilgili bir konuşma var mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Bildiri hazırlanmış kendi aralarında 'şurasını böyle düzeltelim, bu çıksın' gibi konular konuşmuşlar. Bana geldiğinde bildiri son halindeydi. Zaten bildiri de değil üzerinde 'basın duyurusu' yazıyordu. Sonunda da 'kamuoyuna saygıyla arz ederiz' ifadesi vardı. Bana gönderilen taslak bildiride Yüce Türk Milletine diye bir başlık yok. Yayına gelmeden önce sorulara hazırlıklı olmak için bildiriye baktığımda çok enteresan bir şey gördüm. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı.

AMİRALLERİN BİLDİRİSİ

104 emekli amiralin imza koyduğu Montrö bildirisine iktidardan sert tepki gelmişti. Bildiriye ilişkin 10 isim gözaltına alınmıştı. Ankara'da süren soruşturma kapsamında 10 ismin, gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılmıştı.