Bildiri soruşturmasında neden 10 amiral gözaltına alındı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu
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Bildiri soruşturmasında neden 10 amiral gözaltına alındı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

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Bildiri soruşturmasında neden 10 amiral gözaltına alındı? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

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104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi
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Ekranların en popüler amiraliydi! Montrö bildirisine imza attı, şimdi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride adı geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ettiği öğrenilen soruşturmada, emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

GÖREVDE OLAN İSİMLERLE BAĞLANTI KURDULAR MI?

Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

DAHA ÖNCEKİ MUHTIRALARLA BENZERLİK GÖSTERİYOR

Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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