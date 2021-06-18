Bilanço nedir? Bilanço nasıl yorumlanır? Bilanço ne demek?

Bilanço nedir? Son dönemde internette, televizyonda ya da iş yerinde duyduğumuz kelimelerin farklı anlamları olabilir. Bunlardan birisi olan ve ekonomik terim olan bilanço kelimesi internette en çok aratılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bilanço nasıl yorumlanır? Bilanço ne demek?

Farklı anlamlara sahip birçok kelime gün içerisinde televizyonda, sokakta ya da internette karşımıza çıkmakta. Bu kelimelerden birisi ve ekonomik bir terim olan "bilanço" kelimesinin anlamına ve nasıl yorumlandığı hakkındaki detaylı bilgiye haberimizden erişebilirsiniz.

BİLANÇO NEDİR?

Bilanço ekonomik bir terim olup,bir kuruluşun, bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge verilen isimdir. Bir nevi dengelemdir.

BİLANÇO NEYİ GÖSTERİR?

Bilanço, işletmenin belirli tarihlerdeki finansal durumunu gösteren mali tablodur. İki ana kısımdan oluşur. İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların hangi kaynaklarla elde edildiğini gösterir. Bilanço, dönemin sonunda alacak ve verecekleri ile tüm mal ve para varlıklarını dengeli biçimde gösterir. Bilanço aynı zamanda şirketin sermaye yapısını da ortaya çıkarır.

BİLANÇO NASIL YORUMLANIR?

Bilanço yorumlarken iki özelliğe dikkat edilmesi gerekmektedir. Birincisi "niceliksel üstünlük" yani sayısal değer, diğeri ise "niteliksel durumlar"yani kalitesine. 100 liralık yatırım varsa, yani bütün yatırımlar toplam 100 lira ise, nakdi dönen ya da duran varlıklar arasında dağıtması gerekir. İşletme yatırımlarının 70 lirasını duran varlıklara, 30 lirasını dönen varlıklara yatırım olarak bölmüşse, nicelik olarak üstünlüğü duran varlıklara vermiştir denir. Tablo bu ise bilanço muhtemelen bu şirket üretim yapmak zorunda, ünvan olarak bu bir sanayi şirketi olduğu için duran varlık yatırımı yaptı olarak yorumlanır. Dönen varlıklarla, duran varlıkları sayısal olarak kıyaslandığında, duranlar sayısal olarak daha fazlaysa bu şirket sanayi şirketi olarak yorumlanabilir. Durum tersine duran yerine, dönen varlıklara yatırım yapması halinde çok fazla tesis, fabrika, bina kurmamış, makine yok çünkü daha fazla nakit para ve stokları var olarak düşünülür veticaret işletmesi olarak yorumlanırdır.

BİLANÇO NELERDEN OLUŞUR?

Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı olmalıdır ve varlık ile kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.