Bilal Sonses - Söz Verdim sözleri! 'Söz Verdim' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Bilal Sonses - Söz Verdim sözleri! 'Söz Verdim' şarkı sözleri nelerdir?

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Bilal Sonses - Söz Verdim sözleri! 'Söz Verdim' şarkı sözleri nelerdir?

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Söz Verdim 1 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 43 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Söz Verdim nelerdir? İşte tüm sözler...

Bilal Sonses - Söz Verdim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİLAL SONSES - SÖZ VERDİM ŞARKI SÖZLERİ

Yüce dağların başında

Bir taş olsam inlesem

İçimdeki acıları

Bir yol olsa söylesem

*****

Gücüm yetmez ayrılığa, yürek dayanmaz

Mesafeler çok olsa da

Seven unutmaz

Sözüm geçmez yokluğuna

Yürek dayanmaz

Yalan bilmez sevdalara

Hesap sorulmaz

*****

Dağlar yoluma bend olsa

Sevdan içime dert olsa

Gözüm yaş yerine kan dolsa

Söz verdim..

Vazgeçmem

BİLAL SONSES - SÖZ VERDİM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının söz ve müziği Ufuk Şenpire'ye aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:

Söz, Müzik: Ufuk Şenpire

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Mix, Mastering: Koray Püskül Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yönetmen: Ahmet Can Tekin Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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