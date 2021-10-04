Bilal Sonses - Söz Verdim sözleri! 'Söz Verdim' şarkı sözleri nelerdir?
Bilal Sonses'in yeni şarkısı Söz Verdim 1 Ekim tarihinde Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1.3 milyon izlenme ve 43 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Bilal Sonses - Söz Verdim nelerdir? İşte tüm sözler...
Bilal Sonses - Söz Verdim şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİLAL SONSES - SÖZ VERDİM ŞARKI SÖZLERİ
Yüce dağların başında
Bir taş olsam inlesem
İçimdeki acıları
Bir yol olsa söylesem
*****
Gücüm yetmez ayrılığa, yürek dayanmaz
Mesafeler çok olsa da
Seven unutmaz
Sözüm geçmez yokluğuna
Yürek dayanmaz
Yalan bilmez sevdalara
Hesap sorulmaz
*****
Dağlar yoluma bend olsa
Sevdan içime dert olsa
Gözüm yaş yerine kan dolsa
Söz verdim..
Vazgeçmem
BİLAL SONSES - SÖZ VERDİM ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkının söz ve müziği Ufuk Şenpire'ye aittir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şu şekilde:
Söz, Müzik: Ufuk Şenpire
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Mix, Mastering: Koray Püskül Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yönetmen: Ahmet Can Tekin Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.