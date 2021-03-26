Bilal Sonses - Şimdiki Aklım şarkı sözleri! 'Şimdiki Aklım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Bilal Sonses'in yeni şarkısı Şimdiki Aklım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Bilal Sonses - Şimdiki Aklım sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Bilal Sonses - Şimdiki Aklım şarkı sözleri merak ediliyor. Şimdiki Aklım sözleri sizlerle...

BİLAL SONSES - ŞİMDİKİ AKLIM SÖZLERİ

Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım

O limana söyleyin, gemileri yaktım

Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım,

Ah olsaydı şimdiki aklım.

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Beni zorluyorlar, yapacağım son bir olay

Bu mu doğru olan? Şeytanı kolluyorlar

Girdim zorlu yola, biraz toydum ama

Dibin dibindeyim ama keyfim on numara

--

Beni yargılama, bakma ardına da

Nefes aldım ama, bu şehir dardı bana

Sana sardım ama gelme yardıma da

Ziyanı yok, hayalin kardı bana

--

Söyle sen misin acıma deva?

O nasıl işve, o nasıl eda?

Bir gülüşüm var, acıma gel al

Bir de canım var, başıma bela..

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 420 bin izlenme ve 48 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz, Müzik: Bilal Sonses

Düzenleme: Bilal Sonses

Mix, Mastering: Buğra Kunt

Yönetmen: Murad Küçük

Klavye: Davut Samet Sarıhan

Yaylı: Özdemir Güz (İstanbul Strings)

Yapım: Babba Media

Prodüktör: DMC & Samsun Demir

Menajerlik: Kadir Kortan Kurnaz

Color, Kurgu: The Post Brothers

Radyo Pr: Emel Yalçın

Basın Pr: Önder Sarıahmetoğlu & Berker Akça

Styling: Gizem Arslanyürek

Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk

Story Kapak: Tahsin Güney

Asistan: Mustafa Tulunay

Cast:

Melis Sahra Katılmış

Taha Ekingen

Abdullah Ulusoy

Faruk Orgun

Çağatay Can

Emrah Karaoğlu