Bilal Sonses - Şimdiki Aklım şarkı sözleri! 'Şimdiki Aklım' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Bilal Sonses'in yeni şarkısı Şimdiki Aklım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki Bilal Sonses - Şimdiki Aklım sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Bilal Sonses - Şimdiki Aklım şarkı sözleri merak ediliyor. Şimdiki Aklım sözleri sizlerle...
BİLAL SONSES - ŞİMDİKİ AKLIM SÖZLERİ
Güneşi söndürdüm, geceyi yaktım
O limana söyleyin, gemileri yaktım
Silmişsin yazılanı, dinmişti acılarım,
Ah olsaydı şimdiki aklım.
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Beni zorluyorlar, yapacağım son bir olay
Bu mu doğru olan? Şeytanı kolluyorlar
Girdim zorlu yola, biraz toydum ama
Dibin dibindeyim ama keyfim on numara
--
Beni yargılama, bakma ardına da
Nefes aldım ama, bu şehir dardı bana
Sana sardım ama gelme yardıma da
Ziyanı yok, hayalin kardı bana
--
Söyle sen misin acıma deva?
O nasıl işve, o nasıl eda?
Bir gülüşüm var, acıma gel al
Bir de canım var, başıma bela..
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
25 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı şuanda 420 bin izlenme ve 48 bin beğeniye sahiptir. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz, Müzik: Bilal Sonses
Düzenleme: Bilal Sonses
Mix, Mastering: Buğra Kunt
Yönetmen: Murad Küçük
Klavye: Davut Samet Sarıhan
Yaylı: Özdemir Güz (İstanbul Strings)
Yapım: Babba Media
Prodüktör: DMC & Samsun Demir
Menajerlik: Kadir Kortan Kurnaz
Color, Kurgu: The Post Brothers
Radyo Pr: Emel Yalçın
Basın Pr: Önder Sarıahmetoğlu & Berker Akça
Styling: Gizem Arslanyürek
Kapak Tasarım: Fatih Kocatürk
Story Kapak: Tahsin Güney
Asistan: Mustafa Tulunay
Cast:
Melis Sahra Katılmış
Taha Ekingen
Abdullah Ulusoy
Faruk Orgun
Çağatay Can
Emrah Karaoğlu