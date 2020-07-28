Bilal Sonses - Rozz Kalliope "Geç Değil" şarkısı sözleri - Geç Değil sözleri nelerdir?
Youtube trendlerde yer alan Bilal Sonses ve Rozz Kalliope'nin yeni şarkısı "Geç Değil" sözleriyle merak konusu oldu. Peki dinleme rekorları kıran Geç Değil şarkısının sözleri nelerdir haberimizde detaylara bakalım...
Bilal Sonses trende girmeye devam ediyor. Çıkarttığı hemen hemen her şarkıda Youtube trende girmeyi başaran Bilal Sonses bu sefer de "Geç Değil" şarkısıyla trendlere girdi. "Geç Değil" şarkısı şuanda Youtube Trend'lerde 16. sırada, müzik trendlerinde ise 2. sırada yer alıyor. Şimdi sözlerine bakalım.
BİLAL SONSES - ROZZ KALLİOPE "GEÇ DEĞİL" ŞARKI SÖZLERİ
Bugünün yarını var,
Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim
Yanına kalır mı kâr?
Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil
Gel beni yak
Söndürdüysen fırlat
Roket at
Füze at
Buna sadece ben derim aşk
Edemez beni zapt
Yine gel bana tap
Gözüm olmasa bile aç
Ruhum sana hiç doymaz
Yaslan bi sorun varsa bana yaslan
Beni kırcaksan uzaklaş
Biz varsak yok kurallar
Bunu anla
Ama bak
Doyumsuz bu insanlar
Umutsuz inananlar
Yine olmuş bak olanlar
Hiç sorma
Dünlerini yaktın geçtin
Küllerini ettin teslim
Yangınlar bana ediyor eşlik
Ruhumu deldin deştin
Bak
Bu gece yine ay parlak
Ama kalmadı umudum ah
Bana huzur dolu
Umut dolu
O sonsuzluğu anlat
Söyle napiyim
Söyle daha napiyim
Yanıyorum alev alev
Aklım başımda değil
Bugünün yarını var
Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim
Yanına kalır mı kâr?
Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil
Sus gönlüm aldırma, bak eksilmez üstümden yangınlar
Deva bulmam
Bak ömrüm ardımda, rüyadayım lütfen uyandırma
Bugünün yarını var
Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim
Yanına kalır mı kâr?
Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil