Bilal Sonses - Rozz Kalliope "Geç Değil" şarkısı sözleri - Geç Değil sözleri nelerdir?
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Bilal Sonses - Rozz Kalliope "Geç Değil" şarkısı sözleri - Geç Değil sözleri nelerdir?

Youtube trendlerde yer alan Bilal Sonses ve Rozz Kalliope'nin yeni şarkısı "Geç Değil" sözleriyle merak konusu oldu. Peki dinleme rekorları kıran Geç Değil şarkısının sözleri nelerdir haberimizde detaylara bakalım...

Bilal Sonses - Rozz Kalliope
28.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:11

Bilal Sonses trende girmeye devam ediyor. Çıkarttığı hemen hemen her şarkıda Youtube trende girmeyi başaran Bilal Sonses bu sefer de "Geç Değil" şarkısıyla trendlere girdi. "Geç Değil" şarkısı şuanda Youtube Trend'lerde 16. sırada, müzik trendlerinde ise 2. sırada yer alıyor. Şimdi sözlerine bakalım.

BİLAL SONSES - ROZZ KALLİOPE "GEÇ DEĞİL" ŞARKI SÖZLERİ

Bugünün yarını var,

Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim

Yanına kalır mı kâr?

Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil

Gel beni yak

Söndürdüysen fırlat

Roket at

Füze at

Buna sadece ben derim aşk

Edemez beni zapt

Yine gel bana tap

Gözüm olmasa bile aç

Ruhum sana hiç doymaz

Yaslan bi sorun varsa bana yaslan

Beni kırcaksan uzaklaş

Biz varsak yok kurallar

Bunu anla

Ama bak

Doyumsuz bu insanlar

Umutsuz inananlar

Yine olmuş bak olanlar

Hiç sorma

Dünlerini yaktın geçtin

Küllerini ettin teslim

Yangınlar bana ediyor eşlik

Ruhumu deldin deştin

Bak

Bu gece yine ay parlak

Ama kalmadı umudum ah

Bana huzur dolu

Umut dolu

O sonsuzluğu anlat

Söyle napiyim

Söyle daha napiyim

Yanıyorum alev alev

Aklım başımda değil

Bugünün yarını var

Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim

Yanına kalır mı kâr?

Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil

Sus gönlüm aldırma, bak eksilmez üstümden yangınlar

Deva bulmam

Bak ömrüm ardımda, rüyadayım lütfen uyandırma

Bugünün yarını var

Işıklar altında elimden kaydı gitti gençliğim

Yanına kalır mı kâr?

Şimdilik onlar kazansın hiçbir şey için geç değil

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